Изувеченная живодерами собака Гайна восстанавливается после операции

«Они [живодеры] находятся дома. Татьяна уже отрицает, что она была инициатором убийства собаки, хотя ранее признавалась в этом. Когда с ней начали работать следователи, она все отрицала. Денис, который все это совершал, все скинул на брата, который не был ранее судим. То есть, они хотят уйти от наказания. Будем писать ходатайство о возбуждении дела по статье № 167 и переквалификации статьи № 245», — добавила Наталья.