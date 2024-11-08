Изувеченная живодерами собака Гайна восстанавливается после операции

Животное травили мышьяком, душили веревкой, избивали кувалдой и закапывали в землю. Вопреки всему, собака смогла выжить, после чего хозяева изъяли ее у живодеров и отвезли в клинику.
В субботу, 2 ноября, Гайне сделали операцию. Она прошла успешно, однако после нее собака ослепла на один глаз.
«В целом все нормально, операция прошла хорошо, глазницы трогать не стали, очистили голову от осколков. Окулист сказал нам подойти попозже — сейчас у нее пройдет реабилитация, и можно будет смотреть, восстановится зрение или нет. Но оно у нее пропало от ударов по голове. Появилось бельмо из-за травмы, сейчас глазницы заживут, осмотрит окулист. Но вряд ли зрение восстановится полностью», — рассказала председатель Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.
Наталья сообщила также, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Сами издевавшиеся свою вину отрицают.
«Они [живодеры] находятся дома. Татьяна уже отрицает, что она была инициатором убийства собаки, хотя ранее признавалась в этом. Когда с ней начали работать следователи, она все отрицала. Денис, который все это совершал, все скинул на брата, который не был ранее судим. То есть, они хотят уйти от наказания. Будем писать ходатайство о возбуждении дела по статье № 167 и переквалификации статьи № 245», — добавила Наталья.