Силовики задержали нескольких узбекистанцев, которые пытались продать чужую землю

Ташкентская область: адвокат и его сестра
В Ташкентской области сотрудники СГБ задержали адвоката одного из бюро Чиназского района и его сестру. Воспользовавшись тем, что участок фермерского хозяйства в 9,72 гектара, был отдан в аренду на 49 лет под рыболовство, они попытались продать его, пользуясь поддельными документами. За свои «услуги» они запросили 35 тысяч долларов. Адвокат и его сестра были задержаны в момент получения денег.
Андижанская область: схема с участком под теплицы
В Андижанской области силовики выявили другую схему незаконной продажи земли. Здесь ранее судимый руководитель общества с ограниченной ответственностью вместе с индивидуальным предпринимателем предложили покупателю участок в 1 гектар, выделенный под теплицы, но с условием изменения его статуса для строительства жилых домов. За оформление документов они потребовали 230 тысяч долларов. Злоумышленники были задержаны при получении аванса в размере 30 тысяч долларов.
Сурхандарьинская область: земля под животноводство
В Сурхандарьинской области глава фермерского хозяйства также попытался заработать на незаконной продаже земли. В его распоряжении находился участок площадью 11 гектаров, предназначенный для животноводства и сельского хозяйства. Фермер потребовал 430 миллионов сумов за переоформление части земли через свои связи в кадастровых органах, и был задержан при получении аванса в размере 23,6 тысячи долларов и 100 миллионов сумов.
Хорезмская область: сговор в Ургенче
В Ургенче два гражданина попытались продать 5 соток земли из резервного фонда хокимията предпринимателю, который планировал построить объект бытового обслуживания. Злоумышленники запросили за сделку 350 миллионов сумов и были задержаны при получении аванса в размере 300 миллионов сумов.
Все задержанные лица подозреваются в нарушении законодательства и использовании поддельных документов для обмана покупателей и продажи земли, не принадлежащей им. В отношении них возбуждены уголовные дела, и сейчас ведутся следственные действия.