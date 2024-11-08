Силовики задержали нескольких узбекистанцев, которые пытались продать чужую землю

В Ташкентской области сотрудники СГБ задержали адвоката одного из бюро Чиназского района и его сестру. Воспользовавшись тем, что участок фермерского хозяйства в 9,72 гектара, был отдан в аренду на 49 лет под рыболовство, они попытались продать его, пользуясь поддельными документами. За свои «услуги» они запросили 35 тысяч долларов. Адвокат и его сестра были задержаны в момент получения денег.