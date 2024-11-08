«Заработал» 4,5 тысячи рублей, а теперь грозит пожизненное: крымчанина задержали за госизмену

Жителя Ленинского района 1992 года рождения задержали за государственную измену в форме шпионажа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Фигурант по своей инициативе связался с украинской разведкой. Крымчанин передавал представителю иностранной спецслужбы информацию о военных объектах, которые дислоцированы в Феодосии. Кроме того, житель Ленинского района предоставлял сведения о средствах ПВО в республике.
Крымчанина задержали. На него завели уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Киевский районный суд Симферополя заключил жителя Ленинского района под стражу.
«Ведется следствие», — говорится в сообщении.
ФСБ также опубликовала видео допроса задержанного.
«Я начал читать украинские Telegram-каналы, поддался на пропаганду, то есть она на меня повлияла», — рассказал крымчанин.
По словам фигуранта, ему часто попадалась реклама бота. В какой-то момент крымчанин решил написать туда, заявив, что может передавать данные. Администратор предложил ему заработать денег за выполнение неких заданий. Так, житель Ленинского района снимал видео возле нефтебазы и морского порта в Феодосии. После этого он получил оплату на криптокошелек.
«Если за все вместе считать, то что-то около 4,5 тысячи рублей», — добавил задержанный.