«Заработал» 4,5 тысячи рублей, а теперь грозит пожизненное: крымчанина задержали за госизмену

По словам фигуранта, ему часто попадалась реклама бота. В какой-то момент крымчанин решил написать туда, заявив, что может передавать данные. Администратор предложил ему заработать денег за выполнение неких заданий. Так, житель Ленинского района снимал видео возле нефтебазы и морского порта в Феодосии. После этого он получил оплату на криптокошелек.