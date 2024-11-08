Город в Иркутской области остался без отопления и горячей воды в минусовую температуру

В Иркутской области целый город остался без воды и отопления при минусе за окном. Виной всему резкое снижение уровня воды в реке Витим. Коммунальщики отключили системы забора воды для переноса в более глубокое место. Жители Бодайбо оказались к тому не готовы, ведь их никто не предупреждал.
— Прокуратура г. Бодайбо организовала проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства в связи с сообщением о временном отключении водо- и теплоснабжения в городе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В администрации Бодайбинского городского поселения пообещали выполнить работы к трем часам дня. Ситуация экстренная и не предвиденная. Подождать то вроде надо не много, но на улице уже −9 градусов.
— Ранее в связи с ненадлежащим содержанием объектов ЖКХ, обеспечивающих водой местное население, прокуратура города предъявила иск к органам местного самоуправления о проведении реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, в том числе плавучей насосной станции Бодайбо, который судом удовлетворен со сроком исполнения до октября 2025 года, — поделились в надзорном органе.
Сейчас за устранениями всех нарушений следят в прокуратуре города.