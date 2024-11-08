Город в Иркутской области остался без отопления и горячей воды в минусовую температуру

В Иркутской области целый город остался без воды и отопления при минусе за окном. Виной всему резкое снижение уровня воды в реке Витим. Коммунальщики отключили системы забора воды для переноса в более глубокое место. Жители Бодайбо оказались к тому не готовы, ведь их никто не предупреждал.