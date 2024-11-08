В «Озоне» пообещали компенсации волгоградцам после ДТП с фургоном

— К сожалению, 7 ноября случился инцидент с курьером, который доставлял заказы. Мы на связи с партнером по доставке, следим за его состоянием — сейчас он получает помощь медиков, — рассказали в пресс-службе маркетплейса. — Товары из машины партнера были перегружены в другой автомобиль — на складском объекте пройдет инвентаризация. Конечно, за поврежденные посылки мы компенсируем деньги покупателям и продавцам.