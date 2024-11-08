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В «Озоне» пообещали компенсации волгоградцам после ДТП с фургоном

В компании Ozon прокомментировали происшествие с брендированным автомобилем на трассе в Волгоградской области, в результате которого часть товаров оказалась повреждена. По информации пресс-службы маркетплейса, за поврежденные посылки волгоградским покупателям вернут деньги.

Источник: Shutterstock

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с участием фургона Ozon произошло 7 ноября на 947-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель автомашины «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП водитель фургона с травмами доставлен в медучреждение.

В Ozon сообщают, что в настоящее время водитель находится в больнице. С ним представители компании поддерживают связь.

— К сожалению, 7 ноября случился инцидент с курьером, который доставлял заказы. Мы на связи с партнером по доставке, следим за его состоянием — сейчас он получает помощь медиков, — рассказали в пресс-службе маркетплейса. — Товары из машины партнера были перегружены в другой автомобиль — на складском объекте пройдет инвентаризация. Конечно, за поврежденные посылки мы компенсируем деньги покупателям и продавцам.

Здесь также уточняют, что курьер сотрудничал с компанией с июня 2024 года и получал положительные характеристики от руководства и других партнеров.