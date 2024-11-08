В Нижнем Тагиле автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

За рулем машины оказался местный житель с водительским стажем 19 лет, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, в момент ДТП был трезв. После осмотра места происшествия, автомобиля и опроса участников и очевидцев в его отношении составили материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходу и оставление места ДТП.