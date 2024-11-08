Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель уходил от погони ГАИ и опрокинулся на трассе в Борисове

В Борисове пьяный водитель скрывался от ГАИ и опрокинул машину.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове пьяный водитель пытался уйти от машины ГАИ и допустил опрокидывание, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Так, в районном центре 7 ноября на улице Гагарина сотрудники Госавтоинспекции начали преследование легкового «Ниссана», водитель которого обогнал машину ГАИ в запрещенном месте. Во время погони водитель иномарки не реагировал на требования остановиться и пытался скрыться.

Своими действиями нарушитель создавал опасность для других участников дорожного движения. Однако в какой-то момент погони беглец не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

30-летний борисовчанин был задержан, медосвидетельствование выявило у него 2,56 промилле. На нарушителя составили ряд административных материалов и водворили в ИВС, авто поместили на штраф-стоянку.

Еще массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на МКАД в Минске 7 ноября.