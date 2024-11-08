Пьяный водитель уходил от погони ГАИ и опрокинулся на трассе в Борисове

Так, в районном центре 7 ноября на улице Гагарина сотрудники Госавтоинспекции начали преследование легкового «Ниссана», водитель которого обогнал машину ГАИ в запрещенном месте. Во время погони водитель иномарки не реагировал на требования остановиться и пытался скрыться.