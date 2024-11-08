Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре в центре Петербурга

Стали известны новые подробности пожара в центре Петербурга — в огне погиб не один человек, как сообщалось ранее, а четверо. Среди них один ребенок.
Как сообщает Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу, вспыхнувшая квартира на Советской улице была коммунальной.
«По предварительным данным, в результате пожара погибли 4 человека, один из них несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — пояснили в СК.
Известно, что пожар в доме на углу с Суворовским проспектом произошел примерно в половине четвертого утра 8 ноября — огонь вспыхнул в комнате и коридоре трехкомнатной квартиры. В результате в огне оказались 25 квадратных метров и спасатели несколько часов пытались ликвидировать возгорание. Пожару присваивали повышенный номер 1-бис.