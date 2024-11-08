Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре в центре Петербурга

Известно, что пожар в доме на углу с Суворовским проспектом произошел примерно в половине четвертого утра 8 ноября — огонь вспыхнул в комнате и коридоре трехкомнатной квартиры. В результате в огне оказались 25 квадратных метров и спасатели несколько часов пытались ликвидировать возгорание. Пожару присваивали повышенный номер 1-бис.