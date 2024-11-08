Под Волгоградом пассажиру такси грозит 10-летний срок за нападение на водителя

— 6 июля 2024 года обвиняемый, находясь в такси, схватил за шею 47-летнюю женщину-водителя. Используя в качестве оружия металлический предмет, похожий на отвертку, злоумышленник направил его в сторону потерпевшей и под угрозой причинения вреда здоровью потребовал денег, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.
Заметив лежащие в машине 2,5 тыс. рублей, мужчина похитил средства и поспешил покинуть место преступления.
Несмотря на собранные доказательства, свою причастность к разбойному нападению обвиняемый отрицает. При этом прокуратура сочла вину местного жителя полностью доказанной. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено Светлоярским районным судом.
Отметим, обвиняемый ожидает вердикта под стражей. За разбой с угрозой применения насилия мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.