Уфимец обвиняется в обмане женщин на 11 млн рублей.

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя по статье «мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, с сентября 2021 года по июнь 2023 года мужчина вошел в доверие к трем женщинам и убедил их оформить автокредиты на покупку машин под предлогом дальнейшей сдачи в аренду для получения прибыли.