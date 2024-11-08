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Уфимец обвиняется в обмане женщин на 11 млн рублей

Уфимец обвиняется в обмане женщин на 11 млн рублей.

Источник: Башинформ

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя по статье «мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, с сентября 2021 года по июнь 2023 года мужчина вошел в доверие к трем женщинам и убедил их оформить автокредиты на покупку машин под предлогом дальнейшей сдачи в аренду для получения прибыли.

Жертвы обмана оформили кредиты почти на 8 млн рублей и купили машины марок «Мерседес Бенц», «Киа Церато», «Ниссан Патрол», «БМВ» и передали их обвиняемому. Также они отдали мужчине свои личные авто «Шевроле Круз», «Киа Рио» и деньги в долг.

«Достоверно зная, что одна из потерпевших страдала онкологическим заболеванием, он сообщил ей заведомо ложные сведения о возможности оказания ей лечения без очереди и импортными лекарствами. Полученные машины мужчина продал третьим лицам, подделав подпись владельцев», — проинформировали в прокуратуре РБ.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 млн рублей. Обвиняемый признал вину. Сейчас он отбывает наказание в виде лишения свободы. Теперь ему предстоит ответить и за это преступление.