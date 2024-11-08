Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами вышел из Иокогамы в Шанхай

Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находятся 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз.