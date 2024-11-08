ФСБ изъяла тонну кокаина, который транзитом везли через Россию. Иностранцы и россияне задержаны в Ленобласти

В Ленобласти правоохранители задержали с поличным двух граждан одной из Балканских стран. Последние грузили в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином. Каждый из брикетов — по килограмму. Все это планировалось вывозить в Евросоюз. За несколько часов до задержания, как уточнили в ЦОС ФСБ, иностранцы пытались сбыть 20 кг кокаина в нашей стране. Для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района и поделились координатами с российскими наркоторговцами. «При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонской Республики и двое граждан России», — уточнили в ЦОС ФСБ России.