Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ изъяла тонну кокаина, который транзитом везли через Россию. Иностранцы и россияне задержаны в Ленобласти

ФСБ перекрыла канал поставок наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз транзитом через территорию России, изъято более тонны наркотиков стоимостью более 3,5 млрд рублей. Это кокаин, сообщает 8 ноября Центр общественных связей ФСБ России. Двое граждан России, гражданин Эстонии и двое из балканских стран задержаны в Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«Пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского Союза транзитом через территорию России», — уточнили в службе.

В Ленобласти правоохранители задержали с поличным двух граждан одной из Балканских стран. Последние грузили в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином. Каждый из брикетов — по килограмму. Все это планировалось вывозить в Евросоюз. За несколько часов до задержания, как уточнили в ЦОС ФСБ, иностранцы пытались сбыть 20 кг кокаина в нашей стране. Для этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района и поделились координатами с российскими наркоторговцами. «При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонской Республики и двое граждан России», — уточнили в ЦОС ФСБ России.

Общая масса кокаина, который был изъят — больше тонны. Стоимость такого количества наркотиков может достигать более 3,5 миллиарда рублей.

За задержанными сотрудники ФСБ следили с октября текущего года. Тогда на российско-латвийской границе обнаружили грузовик с пустым «высокотехнологичным» тайником внутри. Автомобиль ехал в РФ. Позже удалось установить, что его используют для перевозки наркотиков.

Сейчас в отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по статье, связанной с незаконным производством и сбытом наркотиков. Все пять человек заключены под стражу. Следственный действия продолжаются.

ФСБ