В Омской области отец с сыном с помощью кумовства нарубили деревьев на 7 млн

Омский суд взял под стражу отца и сына, которые обвиняются в незаконной рубке леса на 7 млн рублей. Обогатиться таким образом мужчинам помогло кумовство.
Согласно материалам следствия, отец и сын прикрывались родственными связями с начальником лесозаготовительной компании — таким образом они убедили рабочих начать вырубку деревьев за пределами участка в урочище «Бывший колхоз имени Жданова».
Так, им удалось вырубить порядка 89 сосен, 47 лиственница, 14 елей, 4 березы и 3 пихты. Причиненный материальный ущерб оценивается в 7 млн рублей.
На омичей завели уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную группой лиц в особо крупном размере. Сейчас мужчины находятся под стражей. Следствие продолжается.