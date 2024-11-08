Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области отец с сыном с помощью кумовства нарубили деревьев на 7 млн

На мужчин завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд взял под стражу отца и сына, которые обвиняются в незаконной рубке леса на 7 млн рублей. Обогатиться таким образом мужчинам помогло кумовство.

Согласно материалам следствия, отец и сын прикрывались родственными связями с начальником лесозаготовительной компании — таким образом они убедили рабочих начать вырубку деревьев за пределами участка в урочище «Бывший колхоз имени Жданова».

Так, им удалось вырубить порядка 89 сосен, 47 лиственница, 14 елей, 4 березы и 3 пихты. Причиненный материальный ущерб оценивается в 7 млн рублей.

На омичей завели уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную группой лиц в особо крупном размере. Сейчас мужчины находятся под стражей. Следствие продолжается.