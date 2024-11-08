Предприниматель из Иркутска предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом КП-Иркутск сообщили в СКР и прокуратуре Иркутской области.
Версия следствия состоит в том, что в 2020 году обвиняемый заключил контракт, по которому должен был разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы организации транспорта в Иркутской области, но не выполнил условия.
— Несмотря на это, директор приняла фактически невыполненные работы и перечислила на расчетный счет ООО деньги. Тем самым бюджету региона причинен материальный ущерб в размере более 39 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе Следкома.
Обвиняемый какое-то скрывался в Краснодарском крае, однако правоохранители его нашли и заключили под стражу. Сейчас уголовное дело направили в суд, там его рассмотрят по существу.
В этом время директору, который принял работы уже предъявили обвинение, дело также направили в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники представляются мэром Иркутска и рассылают письма деятелем культуры.