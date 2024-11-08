Памятник Ленину осквернили во Владивостоке в годовщину Октябрьской революции

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября, в 107-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Вандал белой краской написал на постаменте «убийца» и перечеркнул табличку с надписью, затем разбил камнем окно одного из помещений комитета на первом этаже здания.
Об инциденте уже доложили в полицию, правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
Во Владивостоке уже расследовали несколько случаев осквернения памятников. Дважды подвергался осквернению памятник Герою Советского Союза — разведчику Рихарду Зорге. 9 мая 2022 года женщина облила его красной краской. Вину она не признала, ссылаясь на душевное расстройство, однако экспертиза признала её вменяемой. (О вменяемости гражданки говорило то, что она приняла меры к сокрытию своей личности в момент акта надругательства, надев капюшон и маску, да и дата выходки как будто бы выбрана не случайно). Расследование закончилось тем, что дело переквалифицировали со статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников защитникам Отечества) на более мягкую статью о вандализме без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Женщине назначили всего лишь штраф в 5 тысяч рублей, но прокуратура обжаловала это решение.
19 сентября 2024 года этот же памятник осквернил мужчина, справив на него естественные надобности. По предварительной информации, им двигали не идеологические мотивы, а алкогольное опьянение. Это дело ещё расследуют, причём возбуждено оно по статье 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма (осквернение памяти защитников Отечества, совершённое публично).
В другом скандале с осквернением памятников оказался замешан Максим Чихунов — член партии КПРФ, известный общественник и юрист. В октябре 2022 года он имитировал расстрел из гранатомёта мемориальной доски в честь руководителя Белого движения Михаила Дитерихса, расположенной на фасаде здания по адресу Светланская, 85. Это квалифицировали как хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В феврале 2024 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил коммуниста к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Прокурор запрашивал пять лет реального срока в колонии общего режима и обжаловал приговор: Приморский краевой суд приговорил Чихунова к трём с половиной годам колонии. После кассации в ужесточении наказания для правозащитника было отказано, и его выпустили из СИЗО.