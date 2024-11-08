Памятник Ленину осквернили во Владивостоке в годовщину Октябрьской революции

Во Владивостоке уже расследовали несколько случаев осквернения памятников. Дважды подвергался осквернению памятник Герою Советского Союза — разведчику Рихарду Зорге. 9 мая 2022 года женщина облила его красной краской. Вину она не признала, ссылаясь на душевное расстройство, однако экспертиза признала её вменяемой. (О вменяемости гражданки говорило то, что она приняла меры к сокрытию своей личности в момент акта надругательства, надев капюшон и маску, да и дата выходки как будто бы выбрана не случайно). Расследование закончилось тем, что дело переквалифицировали со статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников защитникам Отечества) на более мягкую статью о вандализме без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Женщине назначили всего лишь штраф в 5 тысяч рублей, но прокуратура обжаловала это решение.