«Побежал через рельсы с матерью и девушкой». 22-летний брестчанин погиб под колесами поезда под Жабинкой

Трагедия произошла вечером 7 ноября под Жабинкой. Установлено, что молодой человек приехал из Бреста в сельскую местность в гости к бабушке со своей девушкой и матерью. Вечером вся семья возвращалась в областной центр. Рядом с остановочным пунктом «Яковчицы» они увидели движущийся грузовой поезд, но решили, несмотря на это, перебежать железнодорожные пути.