«Побежал через рельсы с матерью и девушкой». 22-летний брестчанин погиб под колесами поезда под Жабинкой

В Жабинковском районе под колесами поезда погиб 22-летний парень, передает телеграм-канал «#1регион» пресс-службы Брестского облисполкома.
Трагедия произошла вечером 7 ноября под Жабинкой. Установлено, что молодой человек приехал из Бреста в сельскую местность в гости к бабушке со своей девушкой и матерью. Вечером вся семья возвращалась в областной центр. Рядом с остановочным пунктом «Яковчицы» они увидели движущийся грузовой поезд, но решили, несмотря на это, перебежать железнодорожные пути.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Товарняк зацепил молодого человека, парень погиб на месте от полученных травм.