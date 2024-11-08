ФСБ изъяла тонну кокаина, который везли через Ленинградскую область в ЕС

Как сказано в сообщении ФСБ, поступившем в «Ъ», в октябре на границе с Латвией был выявлен грузовой автомобиль с тайником. Наблюдение за транспортным средством позволило установить его использование для перевозки наркотиков. Двое граждан Балканских стран были задержаны в Ленинградской области при загрузке кокаина весом по 1 кг каждые в тайник.
Позднее выяснилось, что участники преступной группы пытались сбыть еще 20 кг кокаина. При попытке извлечения наркотиков были задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России. Общая масса изъятого наркотика составила более тонны.