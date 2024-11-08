Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ изъяла тонну кокаина, который везли через Ленинградскую область в ЕС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Ленинградской области членов преступной группы, пытавшихся провезти в ЕС более тонны кокаина. Контрабанду наркотиков стоимостью свыше 3,5 млрд руб. планировала группа граждан Балканских стран, Эстонии и России. Пятеро членов группы отправлены под стражу.

Как сказано в сообщении ФСБ, поступившем в «Ъ», в октябре на границе с Латвией был выявлен грузовой автомобиль с тайником. Наблюдение за транспортным средством позволило установить его использование для перевозки наркотиков. Двое граждан Балканских стран были задержаны в Ленинградской области при загрузке кокаина весом по 1 кг каждые в тайник.

Позднее выяснилось, что участники преступной группы пытались сбыть еще 20 кг кокаина. При попытке извлечения наркотиков были задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России. Общая масса изъятого наркотика составила более тонны.

ЕС