Под Ростовом женщина напала на сотрудника ГАИ, защищая пьяного мужа

В Ростовской области семейная пара привлекла к себе внимание полиции и после этого разыграла целое шоу с погоней и театральными сценами. Правда, тем самым муж и жена лишь усугубили свое положение.
РЕЗКО СВЕРНУЛ ВО ДВОР.
Как рассказал источник издания «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», в тот вечер старший лейтенант, командир одного из отделений ДПС вместе с напарником нес службу на улице Батайска.
Примерно в три часа утра сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль «Рено» с московскими номерами. Водитель, подъезжая к полицейским, чуть притормозил, а после того, как его попросили остановиться, резко свернул во двор.
Как потом расскажет старший лейтенант, он с напарником сразу сообразил, что шофер хочет сбежать, а это значит — есть, что скрывать.
Полицейские начали погоню, но далеко ехать им не пришлось. Во дворе многоэтажки они увидели брошенный «Рено», из которого выбежал водитель. Но его быстро настигли.
— Сделать это было несложно. Хозяин автомобиля едва держался на ногах и от него сильно разило спиртным.
ДО ПЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
Видимо, мужчина вмиг сообразил, что ему светят «проблемы». Тогда ростовчанин лег на спину, схватился за ногу и начал стонать от боли. Как тут на горизонте появилась пассажирка «Рено» — 25-летняя жена водителя.
— Он сходу заявил супруге, что у него сломана нога, хотя на ней не было ни царапинки.
Женщина тут же набросилась на старшего лейтенанта и ударила его несколько раз по лицу. А к месту происшествия уже начали подтягиваться зеваки.
Сотрудники ГАИ вызвали на помощь наряд полиции, после чего агрессивную даму задержали и доставили в отдел. На допросе она сказала, что хотела побить мужа, но перепутала того с полицейским.
Потом заявила, что старший лейтенант с напарником, якобы, ударили ее благоверного по ноге. Но версия оказалась выдумкой, что и подтвердили записи с камер видеонаблюдения.
Как рассказала «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Вскоре женщина предстанет перед судом. Если ее вину признают, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.