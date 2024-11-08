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ДТП с переворотом заблокировало выезд из Владивостока

Серьёзное ДТП произошло сегодня в пригороде Владивостока на улице Маковского перед остановкой «Санаторий “Амурский залив”», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации аварийных комиссаров, водитель Nissan Qashqai при выезде со второстепенной дороги в районе дома № 102 по улице Маковского выехал сразу в средний ряд и спровоцировал столкновение с Volkswagen. От удара Volkswagen въехал в леерное ограждение и совершил опрокидывание, перевернувшись на крышу.

К 17 часам перед местом ДТП образовался протяжённый затор. По данным 2ГИС, затор по гостевой трассе начинается на Золотом мосту, далее просветов на магистрали почти нет — «красные» участки дороги чередуются с «бордовыми». Поскольку место аварии — это ещё и съезд на улицу Маковского с объездной трассы Седанка — Патрокл, то объездная трасса тоже схватилась затором…

В общей сложности дороги загружены на 7 баллов, и это ещё не подтянулись те участники дорожного движения, которые завершают работу в 18 часов…