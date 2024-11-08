ДТП с переворотом заблокировало выезд из Владивостока

К 17 часам перед местом ДТП образовался протяжённый затор. По данным 2ГИС, затор по гостевой трассе начинается на Золотом мосту, далее просветов на магистрали почти нет — «красные» участки дороги чередуются с «бордовыми». Поскольку место аварии — это ещё и съезд на улицу Маковского с объездной трассы Седанка — Патрокл, то объездная трасса тоже схватилась затором…