В Ростовской области задержали мужчину за вымогательство 9-летней давности

По данным полиции, от выходки задержанного пострадал житель Волгодонска. В 2025 году он установил клиенту кондиционеры, но тот через время заявил, что работа была некачественной. Сначала беседа на повышенных тонах велась по телефону, а после этого мастер поехал к недовольному клиенту на базу отдыха.