В Ростовской области задержали мужчину за вымогательство 9-летней давности

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 9-летней давности. Об этом 8 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.
По данным полиции, от выходки задержанного пострадал житель Волгодонска. В 2025 году он установил клиенту кондиционеры, но тот через время заявил, что работа была некачественной. Сначала беседа на повышенных тонах велась по телефону, а после этого мастер поехал к недовольному клиенту на базу отдыха.
На месте оказалось, что мужчина отдыхает не один, с ним были двое друзей. Слово за слово, и у волгодонца силой отняли Hyundai Accent, якобы в виде компенсации.
После этого пострадавший обратился к правоохранителям, было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Двоих успели задержать, и они получили по отдельности 4 года в колонии особого режима, а также 2 года и 6 месяцев условно.
Третий мужчина подался в бега и все это время находился в федеральном розыске, его задержали, когда он приехал в Волгодонск. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ведется следствие.