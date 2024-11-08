В Самарской области четыре года спустя задержали серийного вора

В ходе опроса мужчина пояснил, что ему заведомо было известно, что в данных домах хозяева постоянно не проживают, поэтому решил похитить имущество с целью последующей продажи. Он взламывал входные двери с помощью монтировки и выносил мелкую бытовую технику, инструменты, одежду и продукты питания. Денежные средства потратил на собственные нужды. Общая сумма ущерба, причиненного его противоправными действиями составила более 30 000 рублей.