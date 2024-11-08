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Роспотребнадзор объяснил причину отравления жителей Геленджика грибами

Жители города-героя не соблюдали правильную технологию приготовления.

Источник: Российская газета

Роспотребнадзор объяснил причину отравления жителей Геленджика грибами, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Ранее поступила информация, что в медицинские учреждения Геленджикского района попали свыше 10 человек из-за отравления грибами. При этом три человека оказались в реанимации.

Неприятная ситуация вызвала резонанс в социальных сетях. Однако, как сообщили сотрудники ведомства, статистика была приведены за октябрь-ноябрь этого года.

Стало известно, что отравившиеся грибами жители города-героя собирали маслята, сыроежки и грузди в лесу и лесополосе поселка Пшада. Будущие на тот момент пациенты пропускали важную часть технологии приготовления: перед тем, как приступать к жарке, грибы не варили.

Как отмечают специалисты пресс-службы Роспотребнадзора, количество отравившихся грибами людей на Кубани за последние годы снизилось в три раза. Жителям города-героя советуют собирать только точно известные грибы, избегая перезревших, червивых и старых. Не стоит искать их вблизи города, автострад и железных дорог.

Напомним, в настоящее время начался период собирательства грибов. Двое пациентов находятся в краевых учреждениях с тяжелым отравлением. Среди пострадавших есть беременная девушка и 22-летний молодой человек.