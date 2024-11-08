Роспотребнадзор объяснил причину отравления жителей Геленджика грибами

Стало известно, что отравившиеся грибами жители города-героя собирали маслята, сыроежки и грузди в лесу и лесополосе поселка Пшада. Будущие на тот момент пациенты пропускали важную часть технологии приготовления: перед тем, как приступать к жарке, грибы не варили.