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В Самарской области с браконьера взыскали 120 тысяч рублей за убитую косулю

Чтобы побудить браконьера возместил ущерб, пристав арестовал его счета в банке.

Житель Большеглушицкого района без специального разрешения в охотничьем угодье подстрелил косулю. За незаконную охоту браконьера привлекли к административной ответственности.

По подсчетам департамента охоты и рыболовства Самарской области, браконьер нанёс ущерб в размере 120 000 рублей.

Исполнительский лист о возмещении материального ущерба поступил в отделение судебных приставов Большеглушицкого района.

Хотя большеглушитец был предупреждён приставом о последствиях неисполнения судебного решения, в установленный добровольный срок ущерб он так и не возместил. Приставу пришлось вынести постановление о взыскании с браконьера исполнительского сбора и наложить арест на его счета в банке.

Принудительные меры оказались действенными — большеглушитец возместил государству ущерб, причиненный незаконной охотой, и оплатил исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.