В Самарской области с браконьера взыскали 120 тысяч рублей за убитую косулю

Хотя большеглушитец был предупреждён приставом о последствиях неисполнения судебного решения, в установленный добровольный срок ущерб он так и не возместил. Приставу пришлось вынести постановление о взыскании с браконьера исполнительского сбора и наложить арест на его счета в банке.