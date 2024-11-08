В Самарской области с браконьера взыскали 120 тысяч рублей за убитую косулю

Житель Большеглушицкого района без специального разрешения в охотничьем угодье подстрелил косулю. За незаконную охоту браконьера привлекли к административной ответственности.
По подсчетам департамента охоты и рыболовства Самарской области, браконьер нанёс ущерб в размере 120 000 рублей.
Исполнительский лист о возмещении материального ущерба поступил в отделение судебных приставов Большеглушицкого района.
Хотя большеглушитец был предупреждён приставом о последствиях неисполнения судебного решения, в установленный добровольный срок ущерб он так и не возместил. Приставу пришлось вынести постановление о взыскании с браконьера исполнительского сбора и наложить арест на его счета в банке.
Принудительные меры оказались действенными — большеглушитец возместил государству ущерб, причиненный незаконной охотой, и оплатил исполнительский сбор, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Самарской области.