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В Самаре осудили семерых лже-риелторов, обманувших почти сто человек

В Самаре семеро участников преступной группы обманом получали деньги за риелторские услуги.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре члены организованной преступной группы обманывали жителей под видом оказания риелторских услуг. Семерых участников обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, им уже вынесли приговор. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«В апреле 2021 года 29-летняя самарчанка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, сняла офис и позвала для реализации своего плана шесть знакомых, в том числе несовершеннолетнюю девушку», — рассказали в пресс-службе.

Они публиковали в интернете объявления о сдаче в аренду жилых помещений по заниженной стоимости и под видом риелторов заключали договора на возмездное оказание услуг по подбору. После заключения соглашений участники представлялись собственниками помещений и под разными предлогами отказывали от сдачи недвижимости.

Известно о 99 человек, которых удалось обмануть. Им нанесен материальный ущерб на значительную сумму. Суд лишил свободы на два года организатора преступной группы с отсрочкой, пока ребенку женщины не исполнится 14 лет. А остальным участникам назначили исправительные работы и оштрафовали.