В Самаре осудили семерых лже-риелторов, обманувших почти сто человек

Известно о 99 человек, которых удалось обмануть. Им нанесен материальный ущерб на значительную сумму. Суд лишил свободы на два года организатора преступной группы с отсрочкой, пока ребенку женщины не исполнится 14 лет. А остальным участникам назначили исправительные работы и оштрафовали.