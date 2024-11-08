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Правила безопасности при пожарах для детей напомнили в Ростовской области

Спасатели рассказали жителям Ростовской области, как защитить детей при пожарах.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ранее фиксировались случай, когда при пожарах страдали дети. Всего по стране за прошедшую неделю погибли 12 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МЧС России.

Жителям Дона советуют объяснить детям опасность огня и научить их основным правилам безопасности. Ребята всегда должны сообщать взрослым о возгорании. При появлении пламени нельзя прятаться в шкаф или под кровать, нужно сразу же выбегать на улицу.

Также детям нужно знать, что во время пожара нельзя открывать окна или двери (от притока воздуха пламя разгорается еще больше), в задымленном помещении нужно дышать через влажную ткань.

Добавим, взрослым советуют установить дома пожарный извещатель, не лишним будет и огнетушитель. За помощью следует обращаться по номерам «01» или «112».