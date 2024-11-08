В Ростове на месте строительства ЖК нашли человеческие останки

Предположительно, останки принадлежат бойцам народного ополчения, павшим в городских боях за Ростов-на-Дону летом 1942 года. Судя по черепам, это молодые люди от 17 до 19 лет, которые погибли от огня крупнокалиберной артиллерии или авиации. Об этом свидетельствуют найденные вокруг осколки.