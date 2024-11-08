В Ростове на месте строительства ЖК нашли человеческие останки

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» Андрея Кудрякова.
«Очень приятно, что, увидев каску, предметы амуниции и человеческие останки, строители остановили работы и вызвали нас. Стройка там большая, но работы не проводятся до сих пор», — говорит Андрей Кудряков.
Предположительно, останки принадлежат бойцам народного ополчения, павшим в городских боях за Ростов-на-Дону летом 1942 года. Судя по черепам, это молодые люди от 17 до 19 лет, которые погибли от огня крупнокалиберной артиллерии или авиации. Об этом свидетельствуют найденные вокруг осколки.
Установить личность погибших будет непросто. Специалисты надеются найти именные кружки, ложки или перочинные ножи, планируют обратиться к сохранившимся спискам людей, вступивших в народное ополчение.