Ночью на трассе под Самарой загорелся прицеп фуры

На 46 км трассы А-300 между поселками Ровно-Владимировка и Подъем-Михайловка в движении загорелся прицеп фуры. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № № 128 ПСО № 46. Обстоятельства случившегося устанавливают.
В пятницу, 8 ноября, в 00:10, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
На 46 км трассы А-300 между поселками Ровно-Владимировка и Подъем-Михайловка в движении загорелся прицеп фуры. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № № 128 ПСО № 46. Обстоятельства случившегося устанавливают.