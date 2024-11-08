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Ночью на трассе под Самарой загорелся прицеп фуры

В пятницу, 8 ноября, в 00:10, в Волжском районе Самарской области произошло ЧП. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

На 46 км трассы А-300 между поселками Ровно-Владимировка и Подъем-Михайловка в движении загорелся прицеп фуры. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ № № 128 ПСО № 46. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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