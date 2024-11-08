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После волнений в Коркино ФСБ проверила поселенцев в Троицке

В Челябинской области продолжаются профилактические мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

В Троицке силовики проверили места компактного проживания потенциальных нарушителей закона. Всего в рамках совместных мероприятий проверили более 70 граждан по 15 адресам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Совместные рейды прошли при участии сотрудников УФСБ и полиции, с поддержкой бойцов Росгвардии. Всех граждан проверили на причастность к совершению преступлений, нахождение в розыске и на законность проживания. Мобильный биометрический терминал ускорил процесс установления личности. В ходе проверки было изъято огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Решение по ним примут после исследования.

Представители военкомата вручили повестки о явке для постановки на воинский учет. Мероприятия продолжатся.

Напомним, профилактические мероприятия ведутся с целью поддержания безопасности после волнений в Коркино.