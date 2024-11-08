После волнений в Коркино ФСБ проверила поселенцев в Троицке

Совместные рейды прошли при участии сотрудников УФСБ и полиции, с поддержкой бойцов Росгвардии. Всех граждан проверили на причастность к совершению преступлений, нахождение в розыске и на законность проживания. Мобильный биометрический терминал ускорил процесс установления личности. В ходе проверки было изъято огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Решение по ним примут после исследования.