9-летнего мальчика насмерть сбил автомобиль на «зебре» в Иркутске

В Иркутске днем 8 ноября 2024 случилась страшная авария, в которой погиб 9-летний ребенок. Один из пешеходов позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.
По предварительной информации, 71-летний мужчина ехал на машине «Фольксваген Таурег» по улице Зверева в Октябрьском округе. В районе пересечения с улицей Красноказачьей сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— 9-летний ребенок скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Правоохранители работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции города.
Сейчас стражи порядка начали всестороннюю проверку. Произошедшим заинтересовалась прокуратура Иркутской области, при наличии оснований примут меры реагирования.