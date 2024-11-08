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9-летнего мальчика насмерть сбил автомобиль на «зебре» в Иркутске

Правоохранители начали всестороннюю проверку.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 8 ноября 2024 случилась страшная авария, в которой погиб 9-летний ребенок. Один из пешеходов позвонил в полицию и рассказал о произошедшем.

По предварительной информации, 71-летний мужчина ехал на машине «Фольксваген Таурег» по улице Зверева в Октябрьском округе. В районе пересечения с улицей Красноказачьей сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— 9-летний ребенок скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Правоохранители работают на месте аварии, устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции города.

Сейчас стражи порядка начали всестороннюю проверку. Произошедшим заинтересовалась прокуратура Иркутской области, при наличии оснований примут меры реагирования.