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Бастрыкину доложат о расследовании дела о массовой драке на Кубани

Региональный СУ СКР расследует уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Бастрыкину доложат о расследовании дела о массовой драке на Кубани, сообщает пресс-служба СК России.

Инцидент произошел в центре города Гулькевичи неподалеку от Дома культуры. По словам очевидцев, трое цыган избили местного жителя.

Региональный СУ СКР возбудил по данному факту уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». О ходе его расследования доложат председателю центрального аппарата Александру Бастрыкину.

Напомним, в соцсетях появилось видео произошедшей 26 октября драки неподалеку от местного ДК. В результате один человек получил телесные повреждения. Подробнее можно прочитать здесь.

Мы писали, на Кубани мужчина попал в больницу после того, как его избили два брата. Конфликт между местными жителями произошел в станице Рязанской ночью 15 октября на углу улиц Первомайской и Красной.

СК