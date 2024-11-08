Бастрыкину доложат о расследовании дела о массовой драке на Кубани, сообщает пресс-служба СК России.
Инцидент произошел в центре города Гулькевичи неподалеку от Дома культуры. По словам очевидцев, трое цыган избили местного жителя.
Региональный СУ СКР возбудил по данному факту уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». О ходе его расследования доложат председателю центрального аппарата Александру Бастрыкину.
Напомним, в соцсетях появилось видео произошедшей 26 октября драки неподалеку от местного ДК. В результате один человек получил телесные повреждения. Подробнее можно прочитать здесь.
Мы писали, на Кубани мужчина попал в больницу после того, как его избили два брата. Конфликт между местными жителями произошел в станице Рязанской ночью 15 октября на углу улиц Первомайской и Красной.