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183 ДТП произошло в Сочи за неделю с 1 по 7 ноября

В Госавтоинспекции Сочи рассказали об основных причинах ДТП.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 7 ноября на дорогах Сочи зафиксировали 183 аварии. В девяти дорожно-транспортных происшествиях есть пострадавшие.

«Самым аварийным днем стал вторник, в этот день зарегистрировано 33 ДТП. Четверг и суббота стали наименее аварийными днями — по 20 ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции Сочи.

При этом отмечается, что несоблюдение бокового интервала повлекло за собой 34 ДТП. 25 аварий произошло из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. Неправильный выбор дистанции стал причиной 21 происшествия на дороге, а несоблюдение очередности проезда привело к 19 ДТП.

Ранее сообщалось, что в Сочи иномарка сбила 17-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.