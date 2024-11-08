183 ДТП произошло в Сочи за неделю с 1 по 7 ноября

При этом отмечается, что несоблюдение бокового интервала повлекло за собой 34 ДТП. 25 аварий произошло из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом. Неправильный выбор дистанции стал причиной 21 происшествия на дороге, а несоблюдение очередности проезда привело к 19 ДТП.