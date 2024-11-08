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В центре Ростова-на-Дону эвакуировали гостиницу

Очевидцы сообщают об эвакуации из гостиницы в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях об эвакуации из гостиницы в районе пересечения проспекта Буденновского и улицы Красноармейской.

По словам очевидцев, на месте якобы видели кинологов. Около здания также стояли люди, возможно, работники или посетители отеля. Подробностей, как и официального подтверждения, пока нет.

Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области сейчас уточняют информацию.

Напомним, ранее в одном из отелей донской столицы произошло возгорание, тогда на улицу временно вывели 16 человек.