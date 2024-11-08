В центре Ростова-на-Дону эвакуировали гостиницу

Утром 8 ноября жители Ростова-на-Дону сообщили в соцсетях об эвакуации из гостиницы в районе пересечения проспекта Буденновского и улицы Красноармейской.
По словам очевидцев, на месте якобы видели кинологов. Около здания также стояли люди, возможно, работники или посетители отеля. Подробностей, как и официального подтверждения, пока нет.
Сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области сейчас уточняют информацию.
Напомним, ранее в одном из отелей донской столицы произошло возгорание, тогда на улицу временно вывели 16 человек.