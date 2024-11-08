Шесть человек пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты» в Самарской области

В четверг, 7 ноября, вечером в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. В 19:45 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» столкнулся с LADA Granta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Парень ехал по улице Хвалынской в сторону улицы Крайней. Во время разворота он не занял крайнее положение на проезжей части и создал помеху для движения автомобиля LADA Granta, который двигался сзади в попутном направлении», — рассказали в пресс-службе.
В результате транспортные средства столкнулись. После ДТП водителя «ВАЗ 2114» и двух его пассажиров 18 и 17 лет госпитализировали, 21-летнему водителя LADA Granta и его 15-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение, а еще одного пассажира 19 лет доставили в больницу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.