Шесть человек пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Гранты» в Самарской области

В результате транспортные средства столкнулись. После ДТП водителя «ВАЗ 2114» и двух его пассажиров 18 и 17 лет госпитализировали, 21-летнему водителя LADA Granta и его 15-летнему пассажиру назначили амбулаторное лечение, а еще одного пассажира 19 лет доставили в больницу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.