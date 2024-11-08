Юный водитель сбил на тротуаре под Воронежем подростка

ДТП произошло прошедшей ночью в 22:25 в городе Лиски на улице Солнечной у дома № 23. По предварительным данным полиции, водитель 18-ти лет, управляя автомобилем «Ниссан Алмера», не справился с управлением и съехал с дороги. В это время по тротуару в попутном направлении шел 16-летний местный житель. Машина на скорости сбила подростка, который в итоге с травмами различной степени тяжести попал в больницу.