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Юный водитель сбил на тротуаре под Воронежем подростка

В Лискинском районе 18-летний местный житель наехал на 16-летнего пешехода.

ДТП произошло прошедшей ночью в 22:25 в городе Лиски на улице Солнечной у дома № 23. По предварительным данным полиции, водитель 18-ти лет, управляя автомобилем «Ниссан Алмера», не справился с управлением и съехал с дороги. В это время по тротуару в попутном направлении шел 16-летний местный житель. Машина на скорости сбила подростка, который в итоге с травмами различной степени тяжести попал в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 123 ДТП, в шести из которых пострадали 8 человек.