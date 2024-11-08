Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае раскрыто убийство 25-летней давности

Следователи Туруханского района раскрыли убийство местного жителя, пропавшего в 1999 году.

Источник: РИА "Новости"

Обвинение предъявлено 44-летнему мужчине, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение за другие преступления.

В сентябре 1999 года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении 34-летнего мужа. Несмотря на поиски, найти его не удалось. Спустя 25 лет следователи СК совместно с сотрудниками УФСИН и уголовного розыска установили причастность к преступлению человека, отбывающего пожизненный срок за убийство четырех человек в 2007 году.

По данным следствия, в сентябре 1999 года обвиняемый встретился с жертвой на рыбалке на реке Дубчес. После совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в голову потерпевшему из его же ружья.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца утопил тело в реке и инсценировал несчастный случай, разбросав личные вещи погибшего. После предъявления доказательств обвиняемый полностью признал вину, дело передано в прокуратуру.

Ранее следователь рассказала, как раскрывают преступления прошлых лет.