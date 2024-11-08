В Красноярском крае раскрыто убийство 25-летней давности

В сентябре 1999 года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении 34-летнего мужа. Несмотря на поиски, найти его не удалось. Спустя 25 лет следователи СК совместно с сотрудниками УФСИН и уголовного розыска установили причастность к преступлению человека, отбывающего пожизненный срок за убийство четырех человек в 2007 году.