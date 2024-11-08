Ваш личный помощник в дороге: «Башнефть» запустила новое мобильное приложение для автомобилистов

Разработчики учли пожелания автомобилистов Башкирии и теперь в приложении предусмотрен чат-бот для оперативной поддержки, а также встроенная карта АЗС, где можно будет построить маршрут до ближайшей заправки «Башнефть», добавить любимые станции в избранное и оставлять отзывы. Удобство и функциональность приложения делают его незаменимым спутником на дороге. Скачать приложение «Башнефть АЗС» можно через мобильные магазины приложений, такие как App Store, RuStore, Google Play и Huawei AppGallery.