Ваш личный помощник в дороге: «Башнефть» запустила новое мобильное приложение для автомобилистов

В современном мире, где каждая минута на счету, многие автомобилисты ищут способы сделать свои поездки более удобными и экономичными. Одним из эффективных решений стали программы лояльности на автозаправочных станциях, которые открывают доступ к множеству выгодных предложений.
Удобные мобильные приложения, связанные с программами лояльности, делают процесс еще более простым. С помощью всего лишь одного клика легко отслеживать свой бонусный баланс, находить ближайшие заправки и даже получать уведомления о специальных акциях.
Жители региона уже порадовались новой разработке в Башкирии. Компания «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», представила пользователям новое мобильное приложение, которое поможет сделать путешествия и дальнюю дорогу еще более комфортной. Теперь у автолюбителей в распоряжении — удобный персональный помощник.
Приложение стремительно набирает популярность и становится незаменимым для каждого водителя. Оно позволяет использовать виртуальную карту программы лояльности прямо с экрана смартфона. Если у вас уже есть пластиковая карта, то теперь все бонусы и предложения доступны в одном месте. В интерактивном личном кабинете вы сможете следить за балансом бонусного счета, просматривать историю операций и получать информацию о выгодных акциях.
Разработчики учли пожелания автомобилистов Башкирии и теперь в приложении предусмотрен чат-бот для оперативной поддержки, а также встроенная карта АЗС, где можно будет построить маршрут до ближайшей заправки «Башнефть», добавить любимые станции в избранное и оставлять отзывы. Удобство и функциональность приложения делают его незаменимым спутником на дороге. Скачать приложение «Башнефть АЗС» можно через мобильные магазины приложений, такие как App Store, RuStore, Google Play и Huawei AppGallery.
Программа лояльности тоже не осталась в стороне от визуальных обновлений. Новый стиль с зеленым «разрешающим» сигналом светофора подчеркивает простоту и доступность всех привилегий. Теперь программа называется «Зеленый свет», а слоган «Прямая дорога к премиям» говорит о легкости, простоте и понятности доступных привилегий.
Условия участия остались прежними: пользователи будут получать бонусы за регулярные покупки, а также дополнительные начисления в выходные, праздники и в день рождения. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты топлива и покупок в магазинах и кафе сети АЗС «Башнефть».
С момента запуска программы лояльности в 2015 году ее участниками стали более 1,35 миллиона человек. Кстати, пластиковая карта старого дизайна также действует, так что не проблема продолжать использовать и ее.
Сегодня, когда телефон уже стал продолжением руки и надо подстраиваться под изменения современности, такие удобные приложения — реальный способ сделать жизнь автомобилистов более комфортной. Программа лояльности здорово помогает экономить деньги, время и усилия. А иногда очень приятно долить бензина на накопленные бонусы и покататься подольше!