Пассажир на ходу вылетел из автомобиля в Сергачском округе

Мужчина выпал из салона движущегося автомобиля Renault Logan в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент произошел вчера, 7 ноября, около девяти часов вечера на автодороге Сергач — Яново. Иномаркой управляла 26-летняя девушка, а на пассажирском сиденье находился 34-летний мужчина.
Пассажир открыл дверь автомобиля во время движения и вывалился из салона на проезжую часть. Мужчина получил травмы, на машине скорой помощи его увезли в Сергачскую районную больницу.
Напомним, пробка «сковала» М-7 после аварии с фурой в Нижегородской области 7 ноября.