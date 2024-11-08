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Пассажир на ходу вылетел из автомобиля в Сергачском округе

Пострадавшего госпитализировали.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина выпал из салона движущегося автомобиля Renault Logan в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент произошел вчера, 7 ноября, около девяти часов вечера на автодороге Сергач — Яново. Иномаркой управляла 26-летняя девушка, а на пассажирском сиденье находился 34-летний мужчина.

Пассажир открыл дверь автомобиля во время движения и вывалился из салона на проезжую часть. Мужчина получил травмы, на машине скорой помощи его увезли в Сергачскую районную больницу.

Напомним, пробка «сковала» М-7 после аварии с фурой в Нижегородской области 7 ноября.