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В Уфе появился «таинственный» стрелок

В Уфе появился «таинственный» стрелок.

Источник: стоп-кадр видео @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан, Telegram

Как сообщил местный житель в соцсетях, неизвестный с лета этого года стреляет, предположительно, из пневматического оружия по голубям, а также по стеклам и фарам автомобилей. Накануне во дворе жилых домов были найдены трупы птиц.

«Стрелок» из дома по улице Ст. Злобина, 28/1 или 28/2", — сделал предположение уфимец, отталкиваясь от того, в каком месте лежат мертвые голуби.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу этой информации в пресс-службу МВД по РБ. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.