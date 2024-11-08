В Уфе появился «таинственный» стрелок.

Как сообщил местный житель в соцсетях, неизвестный с лета этого года стреляет, предположительно, из пневматического оружия по голубям, а также по стеклам и фарам автомобилей. Накануне во дворе жилых домов были найдены трупы птиц.
«Стрелок» из дома по улице Ст. Злобина, 28/1 или 28/2", — сделал предположение уфимец, отталкиваясь от того, в каком месте лежат мертвые голуби.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу этой информации в пресс-службу МВД по РБ. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.