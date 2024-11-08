10 лет «строгача»: уфимец до смерти избил знакомого и подрался с полицейским

Следователи, криминалисты и оперативники уголовного розыска установили круг общения покойного, допросили очевидцев, а также провели оперативно-технические мероприятия, что установить лиц, которые могли находиться во время избиения поблизости. В итоге Правоохранители вышли на дворника, который смог опознать нападавшего. Им оказался знакомый потерпевшего. Они вместе сидели за кражу в колонии.