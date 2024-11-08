10 лет «строгача»: уфимец до смерти избил знакомого и подрался с полицейским

Жителю Уфы вынесли приговор за убийство знакомого и нападение на стража порядка. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
В сентябре 2021 года в больницу с улицы Первомайской доставили мужчина с множеством травм, он скончался спустя 20 дней.
Следователи, криминалисты и оперативники уголовного розыска установили круг общения покойного, допросили очевидцев, а также провели оперативно-технические мероприятия, что установить лиц, которые могли находиться во время избиения поблизости. В итоге Правоохранители вышли на дворника, который смог опознать нападавшего. Им оказался знакомый потерпевшего. Они вместе сидели за кражу в колонии.
Как установило следствие, между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник множество раз ударил руками и ногами по голове и другим частям тела приятеля, и у того случилась смертельная черепно-мозговая травма.
— Кроме того, после задержания, в ходе проведения выемки вещей, мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции, — сообщает СК.
На уфимца завели уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд приговорил его к десяти годам лишения колонии строго режима.
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