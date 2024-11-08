В Ростовской области в пожаре пострадал 59-летний мужчина

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожар произошел 6 ноября в доме на 16-й улице в ДНТ «Гидромеханизатор». В комнатах было холодно и хозяин дома решил включить отопление. Мужчина стал включать газовый котел, но тот неожиданно загорелся. Из-за того что мужчина находился вблизи котла, он получил сильные ожоги.
На место ЧП прибыло 16 пожарных и четыре автоцистерны. Спасатели потушили пламя на 150 квадратных метрах.
Жителя Батайска госпитализировали с сильными термическими ожогами в больницу.
Оказалось, что пожар произошел из-за неисправности газового котла.