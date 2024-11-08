В Воронеже заметили машину с флагом подразделения ВСУ

В Центральном районном суде Воронежа вынесли решение по административному делу в отношении 34-летнего жителя столицы Черноземья. Его обвиняли в публичном демонстрирование символики экстремистской организации.
На автомобиле воронежца, находившемся на улице Ленина, на планке крепления номера висел флаг организации «Легион “Свобода России”*, являющейся одним из подразделений ВСУ. Ее по решению Верховного суда России от 16 марта 2023 года признали террористической.
В Центральном районном суде постановили: оштрафовать 34-летнего водителя на 1,5 тысячи рублей, а флаг террористической организации конфисковать.
* Запрещённая в России террористическая организация.