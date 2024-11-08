В Тимашевске полицейские оказали первую помощь водителю с инсультом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На дороге из Краснодара в Ейск к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился неравнодушный водитель, заметивший на обочине легковой автомобиль.
Полицейские направились к транспорту, где обнаружили мужчину. Сотрудники заметили, что у водителя была замедленная и невнятная речь, а также парализована левая сторона тела.
Полицейские вызвали бригаду медиков и оказали первую помощь. Мужчину госпитализировали, теперь его здоровью ничего не угрожает.
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