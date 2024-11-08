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В Тимашевске полицейские оказали первую помощь водителю с инсультом

Мужчину спасли на автодороге Краснодар — Ейск.

В Тимашевске полицейские оказали первую помощь водителю с инсультом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На дороге из Краснодара в Ейск к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился неравнодушный водитель, заметивший на обочине легковой автомобиль.

Полицейские направились к транспорту, где обнаружили мужчину. Сотрудники заметили, что у водителя была замедленная и невнятная речь, а также парализована левая сторона тела.

Полицейские вызвали бригаду медиков и оказали первую помощь. Мужчину госпитализировали, теперь его здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Краснодаре спасли пациента, которому рыбья кость проткнула кишечник. В хирургическое отделение 60-летнему мужчине провели экстренную операцию, избежав разреза брюшной полости, благодаря новому современному оборудованию.