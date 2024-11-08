В Татарстане задержали участника террористического украинского формирования

КАЗАНЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Набережных Челнах задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинской террористической организацией, сообщил главк ФСБ по Татарстану.
«Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения об установлении задержанным в ноябре 2023 года инициативного контакта через приложения Telegram и Signal с представителем украинской террористической организации для оказания содействия в совершении диверсий на территории Республики Татарстан», — говорится в релизе.
В спецслужбе уточнили, что мужчина собирал и передавал украинскими боевикам сведения об объектах оборонной промышленности и военных комиссариатах Набережных Челнов. Кроме того, он устроил схрон в лесополосе, где прятал компоненты для самодельного зажигательного устройства.
Задержанный раскаялся в совершенных преступлениях и дал признательные показания, добавили в УФСБ.
Против фигуранта возбудили уголовное дело об участии в террористической организации. Расследование продолжается.