Старейший памятник рухнул в Павлодаре

«Статую и постамент установили в 1928 году, упавшая ель — единственная из четырех елей, высаженных в парке 67 лет назад. Памятник проходил реконструкцию на спонсорские деньги в 2022 году. На следующей неделе городские власти примут решение по демонтажу постамента, с сохранением и передачей в краеведческий музей уникальной таблички, на которой имя Ленина написано арабской вязью», — рассказала Светлана Гладышева.