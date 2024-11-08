Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вами уже заинтересовались спецслужбы»: житель Иркутска под влиянием мошенников продал двухкомнатную квартиру

Мошенники убедили жителя Иркутска продать двухкомнатную квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники продолжают обманывать жителей Приангарья, забирая у них не только деньги, но и… квартиры! Жертвой стал 64-летний житель Иркутска, с которым связался «представитель» МФЦ.

Мужчине предложили перерасчет пенсии, однако, чтобы записаться в онлайн-очередь, нужно было назвать код из СМС. Он доверился и выполнил просьбу, только вот спустя время ему вновь позвонили с этого же номера и сказали, что личный кабинет на «Госуслугах» взломан.

— Аферисты загрузили в профиль Единого портала три документа, два из которых — доверенности на распоряжение имуществом. Со слов собеседника, неизвестные оформили на имя сибиряка кредит, а деньги перевели на счета запрещенной в стране организации. Теперь местным жителем заинтересовались спецслужбы, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Тут-то аферисты и заявили, что похитителей еще можно остановить. Сказали, что для этого нужно купить телефон, оформить несколько «зеркальных займов», а все деньги отправить на безопасный счет.

На этом история только началась. Выдуманные мошенники якобы собирались украсть недвижимость пострадавшего!

Звонивший был настолько убедителен, что мужчина быстро продал свою двухкомнатную квартиру в микрорайоне Березовый Ленинского округа, а полученные деньги, а именно 2,6 миллиона рублей, отправил по указанным реквизитам.

В общей сложности, под влиянием аферистов, мужчина лишился трех миллионов 217 тысяч рублей.

недвижимость