«Вами уже заинтересовались спецслужбы»: житель Иркутска под влиянием мошенников продал двухкомнатную квартиру

Мошенники продолжают обманывать жителей Приангарья, забирая у них не только деньги, но и… квартиры! Жертвой стал 64-летний житель Иркутска, с которым связался «представитель» МФЦ.
Мужчине предложили перерасчет пенсии, однако, чтобы записаться в онлайн-очередь, нужно было назвать код из СМС. Он доверился и выполнил просьбу, только вот спустя время ему вновь позвонили с этого же номера и сказали, что личный кабинет на «Госуслугах» взломан.
— Аферисты загрузили в профиль Единого портала три документа, два из которых — доверенности на распоряжение имуществом. Со слов собеседника, неизвестные оформили на имя сибиряка кредит, а деньги перевели на счета запрещенной в стране организации. Теперь местным жителем заинтересовались спецслужбы, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Тут-то аферисты и заявили, что похитителей еще можно остановить. Сказали, что для этого нужно купить телефон, оформить несколько «зеркальных займов», а все деньги отправить на безопасный счет.
На этом история только началась. Выдуманные мошенники якобы собирались украсть недвижимость пострадавшего!
Звонивший был настолько убедителен, что мужчина быстро продал свою двухкомнатную квартиру в микрорайоне Березовый Ленинского округа, а полученные деньги, а именно 2,6 миллиона рублей, отправил по указанным реквизитам.
В общей сложности, под влиянием аферистов, мужчина лишился трех миллионов 217 тысяч рублей.