«Вами уже заинтересовались спецслужбы»: житель Иркутска под влиянием мошенников продал двухкомнатную квартиру

Мужчине предложили перерасчет пенсии, однако, чтобы записаться в онлайн-очередь, нужно было назвать код из СМС. Он доверился и выполнил просьбу, только вот спустя время ему вновь позвонили с этого же номера и сказали, что личный кабинет на «Госуслугах» взломан.