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В Иркутске на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

Сегодня, 8 ноября, днем в Иркутске на перекрестке улиц Красноказачья — Зверева произошло смертельное ДТП, в котором погиб 9-летний пешеход.

Источник: РИА "Новости"

Информация появилась в городских пабликах в соцсетях, сообщает ИА «ТК Город».

По словам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Почему водитель его не увидел — ломают голову пользователи соцсетей.

Но что бы ни стало причиной трагического наезда, удар был сильным — судя по фото, опубликованным пабликом ДТП38RUS, школьника отбросило в сторону на несколько метров. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят расследование обстоятельств аварии.

Как рассказали в ГАИ, 71-летний водитель «Фольксваген Таурег» ехал по улице Зверева и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка.