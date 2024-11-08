В Иркутске на пешеходном переходе насмерть сбили ребенка

Информация появилась в городских пабликах в соцсетях, сообщает ИА «ТК Город».
По словам очевидцев, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Почему водитель его не увидел — ломают голову пользователи соцсетей.
Но что бы ни стало причиной трагического наезда, удар был сильным — судя по фото, опубликованным пабликом ДТП38RUS, школьника отбросило в сторону на несколько метров. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят расследование обстоятельств аварии.
Как рассказали в ГАИ, 71-летний водитель «Фольксваген Таурег» ехал по улице Зверева и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ребенка.