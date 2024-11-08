В Новосибирске осудили мать, выбросившую из окна новорожденного сына

16 февраля этого года около 16 часов дня в мусорном контейнере в Железнодорожном районе прохожие нашли новорожденного мальчика, завернутого в полиэтиленовый пакет., Ребенка, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось спасти.
«Следователями СК России по Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции в короткий срок установлена и задержана мать ребенка», — сообщает СУ СК по региону.
Как выяснилось, одинокая мать родила здорового недоношенного мальчика. Не желая его воспитывать, она вынесла его на улицу и оставила в мусорным контейнере.
Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.