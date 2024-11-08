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В Новосибирске осудили мать, выбросившую из окна новорожденного сына

В Новосибирске вынесли приговор 22-летней местной жительнице, обвиняемой в покушении на убийство новорожденного ребенка.

Источник: AP 2024

16 февраля этого года около 16 часов дня в мусорном контейнере в Железнодорожном районе прохожие нашли новорожденного мальчика, завернутого в полиэтиленовый пакет., Ребенка, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось спасти.

«Следователями СК России по Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции в короткий срок установлена и задержана мать ребенка», — сообщает СУ СК по региону.

Как выяснилось, одинокая мать родила здорового недоношенного мальчика. Не желая его воспитывать, она вынесла его на улицу и оставила в мусорным контейнере.

Суд приговорил обвиняемую к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.