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В Краснодарском крае задержали 47-летнего сутенера

Житель Туапсе привлекал женщин к проституции.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае задержали 47-летнего сутенера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все произошло в Туапсинском районе. Местный житель подыскивал женщин в трудном материальном положении. Мужчина предлагал им оказывать интим-услуги клиентам в саунах и гостиницах. Частью денег он отдавал водителям и администраторам заведений.

Полицейские нагрянули с проверкой в одну из саун города. Поступившая ранее информация подтвердилась.

Мужчину, организовавшего интим-услуги, задержали. На него завели уголовное дело об организации занятия проституцией.

«Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.