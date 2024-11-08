В Краснодарском крае задержали 47-летнего сутенера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Все произошло в Туапсинском районе. Местный житель подыскивал женщин в трудном материальном положении. Мужчина предлагал им оказывать интим-услуги клиентам в саунах и гостиницах. Частью денег он отдавал водителям и администраторам заведений.
Полицейские нагрянули с проверкой в одну из саун города. Поступившая ранее информация подтвердилась.
Мужчину, организовавшего интим-услуги, задержали. На него завели уголовное дело об организации занятия проституцией.
«Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.