Машиниста пермской электрички обнаружили мертвым в туалете: что известно

«Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая, чтобы установить обстоятельства и причины смерти работника, пояснили в ведомстве», — рассказали в ведомстве.
Представители инспекции уже осмотрели место происшествия и провели опрос. Сотрудники приступили к анализу документов, которые связаны с трудовой деятельностью машиниста, в том числе режима его труда и отдыха.
Если факты нарушения требований трудового законодательства подтвердятся, то ведомство примет административные меры, а материалы расследования отправят в следком.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Частинском округе потерпел крушение мотодельтаплан, а его пилот разбился насмерть. Несчастный случай произошел в районе деревни Красики.