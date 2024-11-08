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Машиниста пермской электрички обнаружили мертвым в туалете: что известно

ПЕРМЬ, 8 ноября, ФедералПресс. Государственная инспекция труда в Пермском крае сообщила о гибели машиниста электропоезда, который работал в эксплуатационном локомотивном депо на Перми-Сортировочной. Его тело обнаружили в туалете без признаков жизни.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая, чтобы установить обстоятельства и причины смерти работника, пояснили в ведомстве», — рассказали в ведомстве.

Представители инспекции уже осмотрели место происшествия и провели опрос. Сотрудники приступили к анализу документов, которые связаны с трудовой деятельностью машиниста, в том числе режима его труда и отдыха.

Если факты нарушения требований трудового законодательства подтвердятся, то ведомство примет административные меры, а материалы расследования отправят в следком.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Частинском округе потерпел крушение мотодельтаплан, а его пилот разбился насмерть. Несчастный случай произошел в районе деревни Красики.

несчастный случай