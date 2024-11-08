Жителя Омской области осудили за убийство учительницы

ОМСК, 8 ноя — РИА Новости. Житель Омской области Юрий Гагарин осужден на 13 лет колонии строгого режима за убийство своей учительницы-пенсионерки, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Как установило следствие, в ночь на 3 июля 2023 года 62-летний житель Большереченского района Омской области Юрий Гагарин проник в дом к своей соседке. Он думал, что у 88-летней пенсионерки, заслуженного педагога РСФСР, есть сбережения, поскольку не раз занимал у нее мелкие суммы на выпивку — женщина, когда-то бывшая его учительницей, не отказывала соседу в помощи. Проникнув в дом, он металлической трубой несколько раз ударил ее по голове и шее. Денег у женщины он не нашел.
«Большую часть своей пенсии она тратила на помощь односельчанам: давала деньги на покупку дров, установку памятника на месте захоронения родственников, приобретала флэш-карты для местных школьников», — пояснили в пресс-службе.
После убийства Гагарин ушел из дома, повесив замок на дверь. Соседка пенсионерки удивилась отъезду пожилой женщины, пришла проверить ее дом и обнаружила тело. Было возбуждено уголовное дело по статьям «разбой» и «убийство, сопряженное с разбоем». Во время следствия мужчина не признавал вину. В суде он сказал, что пенсионерка была ему «как родная мать» и всегда помогала финансово.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — добавили в пресс-службе.
Ранее в СУСК сообщали, что фигурант полжизни провел за решеткой.