Жителя Омской области осудили за убийство учительницы

Как установило следствие, в ночь на 3 июля 2023 года 62-летний житель Большереченского района Омской области Юрий Гагарин проник в дом к своей соседке. Он думал, что у 88-летней пенсионерки, заслуженного педагога РСФСР, есть сбережения, поскольку не раз занимал у нее мелкие суммы на выпивку — женщина, когда-то бывшая его учительницей, не отказывала соседу в помощи. Проникнув в дом, он металлической трубой несколько раз ударил ее по голове и шее. Денег у женщины он не нашел.